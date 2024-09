Kompanije povlače proizvode, razlozi uglavnom ostaju nejasni, kao i to ko je nadležan da objasni uzroke povlačenja. Kako su nam rekli u Ministarstvu trgovine oni samo dobijaju spisak pproizvoda koji se povlače i objavljuju ga na specijalizovanom sajtu za to, a onaj ko povlači proizvod, najčešće kompanije su adresa za odgovor na pitanje o razlozima povlačenja proizvoda sa tržišta.

- Tema je veoma ozbiljna, ali neću reći opasna, jer je neznanje oduvek bilo čovekov najveći neprijatelj. Trebalo bi neke stvari poznavati, kako bismo se postavili adekvatno. Kada smo ušli u ovo savremeno doba i kada su mnogima puna usta ekologije, kontaminirana je cela planeta od hrane, vazduha, vode... Tako da sve to postoji oko nas. Kao toksikolog moram da istaknem činjenicu da je više od devet miliona različitih elemenata i jedinjenja do danas poznato u organskoj i neorganskoj hemiji. Sve može u određenoj koncentraciji da bude lek, a u određenoj otrov. To znači da smo mi okruženi time. Posebno bitan deo populacije predstavljaju deca, ali ne predstavlja porok ako voli nešto slatko ili kolače, pa šta će drugo, neće odmah da navali na alkohol. Tako da, ovo što čujemo oko uzbuna, to izbija svuda, a ne samo u Srbiji.