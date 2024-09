- Desilo se to da sam se pojavila na poslu i dobila sam ciklus. Imala sam tolike bolove da mi čak ni tableta nije pomogla. Poslala sam gazdarici poruku i otišla kući. Posle toga sam otišla do prodavnice da kupim sve što mi treba, ali gospođa me je videla u tržnom centru i napisala mi poruku: "Jel su ti bolovi popustili hodanjem po tržnom centru?!", a onda posle toga i: "Završila si sa nama" - ispričala je ona i dodala: "Eto, toliko o tome, nek se i ovo nekome desi".