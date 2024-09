Odnedavno je počeo sa radom i sistem za automatsko detektovanje prekoračenja brzine i on je postavljen na četiri lokacije - Bulevar Mihajla Pupina kod Brankovog mosta, zatim na raskrscnici Bulevara Nikole Tesle i Ulice Ušće, potom na raskrsnici Ulice Antifašističke borbe i Jurija Gagarina, kao i u Bulevaru kralja Aleksandra kod Đeram pijace.

Kamere se nalaze na 661 lokaciji, koje možete pogledati na ovom linku . Neke od njih su posebno izdvojene, a evo gde se one nalaze:

- Da li kamera beleži prekršaje i koje zavisi od toga kako je kalibirisana i kako je postavljena, ali svakako očekujem da će doći do promene ponašanja učesnika u saobraćaju nabolje. To se kao primer dobre prakse pokazalo svuda u svetu, pa očekujem da će i kod nas dovesti do unapređenja bezbednosti u saobraćaju - objašnjava Božović.