Šta je zapravo giftanje?

- Na TikToku vi kupujete koinse, to je zvanična valuta platforme. Te koinse onda možete poklanjati kreatorima na njihovim video zapisima ili uživo prenosima.

Međutim, ono što zabrinjava nije sama ideja giftanja, već način na koji se kreatori bore za pratioce i uplaćene poklone, a često su to sadržaji moralno upitnog karaktera.

- Postoji deo kreatora koji konzumiraju nedozvoljene supstance u lajvu, a ljudi im i dalje šalju novac. To je fenomen koji sam i ja primetio, ljudi to podržavaju pod izgovorom 'ali on je iskren'.“