- Hteo bih da na kraju ove emisije svi budemo bogatiji za neko znanje. Takvo je vreme da smo izgubili sklad u sebi. Taj nesklad odražava se u bolu u kičmi. Treba tražiti u sebi mir. Tražiti šta nas veseli u životu. Ne raditi samo ono što je neki ritam bez razmišlajnja. To će biti lep ventil da se rasterećujemo i da izbacimo taj stres iz sebe - rekao je Dobrić.

- Kad smo na dnu ondo krećemo novim putem. Kad nešto pokosi čoveka on onda kreće da traži. Ja sam lekar i vaspitavana sam u kući vojnog lica tako da samo taj lekarski put poštujem i pratim. Međutim, kada su meni u životu došle te situacije koje su mene slomile ja sam probala da idem putem farmacije pa sam videla da ni to nije to. Sa pacijentom treba razgovarati. Nekada je dovoljan samo razgovor, ne i lek. Sada nema vremena ni za koga. Lekari su sada iza kompjutera i u žurbi su. Nas su učili da posmatramo pacijente čim uđu na vrata. Vi već imate pola dijagnoze kada vidite boju lica i kako drži telo i načinu na koji hoda.