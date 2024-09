Koliko nekada nije nimalo prijatno najbolje svedoče iskustva desetina devojaka koje su se u Beogradu tokom vožnje prevozom susrele sa manijacima koji ih spopadaju, neprimereno diraju, pokazuju polni organ, a nekada i napadaju verbalno i fizički. Sada se desio novi slučaj devojke koju je na potezu od 27. marta do Admirala Geprata napao manijak u punoj 23!

- Ušla sam u 23 na stanici "27 marta" na srednja vrata. Velika je gužva je bila, i ja sam stajala ispred jednog dečka. Bio je visok i krupan. Nosio je na sebi farmerke, sivu majicu, imao je bradicu, čak bih rekla pristojnog izgleda. I jeste gužva, ali ja osetim da se on neprirodno pribio uz mene, a kako se ja pomerim malo on je non-stop tu! Pogledala sam ga par puta i on gleda negde levo, vrlo mu je neki tup pogled - počinje priču ova Beograđanka.