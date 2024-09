- Ovaj talas je jako sličan onome na Dunavu koji je bio 2013. godine u junu mesecu. Kod Budimpešte mi vidimo da je danas vrh talasa, to se potpuno poklapa sa podacima koje mi imamo i on je negde za 60 santimetara niži od onoga što je bilo u junu. Mi očekujemo kod Bezdana da bi on bio za 75 santimetara pri vrhu talasa niži nego što je to bilo u junu 2013. godine - rekao je Vladiković.