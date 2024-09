Projekat ovog kompleksa usvojen je na konkursu 2014. godine na kome je prvu nagradu osvojio “Proaspekt”, tim na čijem čelu su se tada nalazili poznati srpski arhitekti Milan i Vladimir Lojanica. Njihovo idejno rešenje tada je izabrano kao najbolje, a nakon saradnje sa saobraćajnim inženjerima BAS-a, došlo je do manjih izmena koje će doprineti da objekat bude još funkcionalniji.

Nakon završetka izgradnje stanične zgrade Beograd će dobiti jednu od najfunkcionalnijih i najlepših autobuskih stanica u Evropi, a samo izmeštanje autobuskog saobraćaja iz centra grada imaće veliki broj benefita za građane i grad u celini, počev od smanjenja gužvi i zagađenja do mogućnosti lakšeg "kombinovanja" različitih tipova transporta i povećane bezbednosti građana i putnika.

Nova stanica je infrastrukturno odlično povezana sa glavnim gradskim saobraćajnicama, što garantuje lakši pristup različitim vidovima prevoza uključujući automobile, autobuse, tramvaje i vozove. Integracija sa železničkom stanicom Novi Beograd, blizina motoputa (bivši auto-put kroz Beograd) i direktna veza sa Aerodromom "Nikola Tesla" omogućiće putnicima da lakše i brže stignu do odredišta bez obzira na to odakle dolaze i gde su se uputili. Osim toga, biće pogodnija i za sve one koji čekaju pakete iz cele Srbije jer će pristup samoj stanici biti daleko lakši, što će ubrzati proces slanja i preuzimanja pošiljki.