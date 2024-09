- Dobro pitanje, pošto svi čitaju neke pravilnike po svom nahođenju, pa je nekima norma tri operacije tokom smene, a nekima pet. Ali ni to ne ispune, uz poštovanje časnih izuzetaka. Zato ćemo napraviti novi pravilnik i sa stručnjacima iz "Batuta" odrediti šta je to zaista norma za ortopeda. Trebaće nam dosta strpljenja i rada, ali ćemo prve rezultate videti do 31. decembra. I ako ne budemo zadovoljni, menjaćemo nešto u organizaciji.