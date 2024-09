Prema rečima dečakove majke Jelene Bojić lekari kažu da je potrebno da bude operisan do navršene četiri godine jer kasnije pri eventualnom naglom rastu trenutna situacija može dodatno da se zakomplikuje. Problem je što vreme leti jer Kristijan u februaru puni četiri godine, on je trebalo da bude operisan krajem septembra, ali nije sakupljen potreban novac.

- Za Kristijana ima rešenja, ali je problem što ne mogu sama da sakupim neophodan novac. On može da bude operisan i kod nas, u Beogradu, ali nemam garanciju da će sve biti kako treba dok su u Beču potrebne dve operacije odjednom, koje traju pet sati i koštaju osam hiljada evra. Tamo ovakav problem rešavaju u 99 odsto slučajeva i zato želim da mi dete bude operisano u Austriji, da može normalno da hoda i odrasta kao i sva druga deca. Pokušavam da uradim nešto, ali smo stigli samo do 4.500 evra, idemo i preko Fondacije Humanost bez granica, ali je trenutno sve stalo. Nema kome se nisam obratila za pomoć, zvala sam sve žive, ali je doći do potrebne sume baš komplikovano. Osim same operacije tu su i troškovi puta, smeštaja, tako da nam nedostaje još deset hiljada evra da Kristijan bude operisan - priča Jelena za "Kurir".