U Rovinju je od 19. do 22. septembra po 17. put održan Vikend medija festival (Weekend Media Festival) , na kojem su se okupili brojni stručnjaci, ne samo iz oblasti medija već i iz HR, AI, IT i finansija, učinivši ovaj šarmantni grad na Hrvatskom primorju epicentrom komunikacija i medija!

U sklopu ovogodišnjeg festivala kompanija Vajerles medija grupa (Wireless Media Group - WMG), lider u oblastima digitalnih transformacija i medija u Srbiji i regionu, u subotu je organizovala panel diskusiju na temu "The Third Wave of Digital Advertising: Launching Retail Media Networks in Adriatic Region".