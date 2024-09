Da li ima opasnosti od poplave?

- Opasnosti od poplave, pri nivou Dunava koji se očekuje ovih dana, nema. Međutim, to ne znači da ga ne treba pratiti narednih sedam do 10 dana, jer je korito reke Dunava, kao i Drave, puno. Ako uzvodno dođe do većih padavina, drugi poplavni talas bi tada mogao da sustigne ovaj i onda bi nivo mogao porasti na 830 cm, ali se, po mom mišljenju, ni pri tom vodostaju ne bi izlio, navodi naš sagovornik Uroš, inače dobar poznavalac Dunava jer je, decenijama, poslom bio vezan za ovu reku.