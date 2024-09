- Jedan dan i noć proveli smo u Hilandaru, gde smo prisustvovali večernjoj službi i jutarnjoj liturgiji. Od igumana Manastira arhimandrita Metodija dobili smo blagoslov za uspon na Atos. Do Jovanjice smo išli kombijem 10 km, a zatim trajektom do luke Svete Ane. Uspon je počeo u 13:30 i trajao do 22 sata i to na sam vrh Atosa, koji iznosi 2.033 metara. Dužina staze bila je 10 km u jednom pravcu. Prenoćili smo na vrhu i spavali pod otvorenim nebom na temperature od 5-6 stepena Celzijusa ujutru pred zoru. Spuštali smo se do 12 sati. Spust je trajao šest sati. Sa Svete Gore do Uranopolisa otišli smo brodom, a zatim uveče sopstvenim prevozom za Kruševac, kaže Ljubiša Zdravković, predsednik PSK “Jastrebac” iz Kruševca.