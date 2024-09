- Kod nas nema trenutno obilnih meteoroloških situacija pa ni u srednjoj Evropi. Glavnina oblačnosti do kraja septembra i početkom oktobra kreće se više preko južne Evrope, Španije i Sredozemlja. Zato nema silnih padavina u slivovima Dunava, Save ili Tise, čija voda dolazi ka nama. Kao posledica onih obilnih kiša od pre sedam dana sada dotiče voda Dunavom. Sava je već u opadanju od Sremske Mitrovice do Beograda, tako da što se nje tiče ovde u Beogradu nema problema.

- Uvećini dana biće pretežno sunčano uz napomenu da će utorak kasno popodne i sredu biti lokalni pljuskovi malih količina padavina uz manji pad temperature. Pik toplote do kraja meseca biće u petak 27. septembra kada se očekuje do 28 stepeni i to će biti najtopliji dan u tom periodu. Verovatno za vikend opet naoblačenje sa kišom i možda pad temperature sa 28 na 21 stepen. Onda će biti dva do tri dana svežnije pa početkom oktobra suvo vreme i blagi porast temperature. Prijatno oktobarsko vreme - zaključio je Todorović.