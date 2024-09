- Pet godina unazad kupim drva od istog trgovca i on je ponovo rešio da me zakine. Dovezao je drva kasno popodne, istovario s radnikom ispred kuće, bukvalno ih nabacao, naplatio i otišao. Pošto znam da me potkrada hteo sam samo da se uverim u to te sam sutradan sam složio sva drva i video da tu dosta fali. Odmah sam ga zvao i zahtevao da mi dotera još i da popuni taj prostor do pet metara - kaže nam Leskovčanin S. K.