- Ne znam, mislim da je to poskupljenje previše, s obzirom na to da prošle godine maltene nismo ni grejali, mislim da je ovo previše - rekla je jedna Beograđanka.

- Mene to ne dotiče, ja imam sopstveno grejanje, grejem se na struju, Boga mi i jeste skupo, ali štedimo koliko se može, mislim da bi me daljinsko centralno grejanje izašlo skuplje od ovog - rekao je nasumičan prolaznik.

- Slična situacija se dogodila 2015. godine, kada je bilo najavljeno poskupljenje, možda i drastičnije nego danas, jer su bile promene u funkcionisanju čitavog energetskog sistema u JKP Toplana. Kada su građani shvatili kakav će to udar na njihov kućni budžet da bude, oni su uspeli da se samoorganizuju, konkretno su to učinili Saša Kostić i Dragan Perić, koji su bili predsednici tadašnjih skupština stanara u zgradama , a sa njim je bio prof. dr Đokica Jovanović , čuveni sociolog, jedan od najumnijih ljudi u Nišu, koji im je pomogao da politički artikulišu svoje zahteve. Tako su poveli veoma ozbiljnu kampanju, ja sam kasnije došao na mesto odgovornog lica tog udruženja, a na kraju je bilo i ugašeno jer nije više imalo svoju svrhu, ali u to vreme, te 2015. godine, udruženje je uspelo da obustavi namere tadašnje gradske vlasti i komunlanog preduzeća.

- Cena ogreva je jeftinija nego što je bila prošle godine, a nekoliko je faktora uticalo na to, a najosnovnije je to da se stabilizovalo tržište što se tiče nabavke ogreva, što znači da u odnosu na prošle godine, sada ima dovoljno drva u šumama, a što se uglja tičem istina je da ga nema u domaćim rudnicima, ali iz uvoza ima, pretežno iz Bosne, a to imamo isto u velikim količinama, a takođe su i tamošnji rudnici smanjili cene. Tako je došlo do stanja, koje smo malo pre konstantovali.