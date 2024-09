- U principu nemaju, ali ja uvek apelujem na doktore i sestre kada stariji ljudi dođu u čekaonicu, a imaju neke tegobe, kada dođu sa nekim pomagalom ili u pratnji nekoga, tako da se ti pacijenti propuste ranije, a često sam prisutan bio kada pacijenti koji su u čekaonici puste stariju osobu da završi pre njega, imaju razumevanja, pa sam tu optimista. Čak iako neko neće da vas pusti, ukoliko starija osoba zamoli, uglavno će i biti puštena. Treba uvek da apelujemo na tu temu, kao kada mladi ustaju starijima u prevozu, zamislite da su to vaši roditelji ili bake i deke, njihov dolazak na lečenje vam predsatvlja misao za ubuduće da ćete i vi ostariti i da će i vama trebati nečija pomoć. To bi trebalo da se praktikuje svuda, na pijaci ako čekate red ili u pošti, to je jednostavno vid kulture - započeo je Stojanović.