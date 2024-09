I tu dolazimo do novog zapleta. Objavom na društvenim mrežama iz 2018, a o čemu je Kurir već pisao, naveli su da su osnovali organizaciju Diabetes revolution . A mi utvrdili da takve nema na spisku registrovanih udruženja u APR, te da je to još jedna obmana braće Rajić. Međutim, RFZO zapravo otkriva da oni jesu registrovano udruženje, ali pod drugim nazivom, što Rajići ne pominju. Ali pitanje je da li RFZO zna šta rade kao udruženje? Ništa! Opet jedna velika nula u borbi za obolele od dijabetesa, koji i sam ima Dušan Rajić.

Zaista su registrovani u APR te 2018. pod nazivom Dijabetes revolucija. Ali i to je samo još jedna obmana prevaranata braće Rajić, koji razvijaju sopstvene biznise preko grbače obolelih od dijabetesa. I sve im je išlo ko po loju. Do sada, dok ih nismo raskrinkali!

I eto nas opet na početku priče - sve je u broju pratilaca na društvenim mrežama. Što ih skupe više, a busanjem u prsa i halabukom da se bore za decu s dijabetesom, pa još "leče" po mrežama, došli su do više od 30.000 pratilaca. A to je lep kapital za reklamiranje biznisa, koji se širi! Debelo koštaju njihovi saveti, jelovnici, treninzi, a prodaju i sopstvenu liniju proizvoda za "zdravu ishranu". Uz to aktivno propagiraju jednog proizvođača senzora. A kao udruženje ne rade apsolutni ništa! I to se vidi - crno na belo!