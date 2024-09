- Zavisi od modela koncepcije oružanih snaga, mislim da su nam u ovom trenutku najbliže države one sa približnim brojem stanovnika, ali je pitanje šta želimo da postignemo tom projekcijom. Pre svega, možemo da se poredimo sa Mađarima, Slovacima, kao dobrim primerima, a način na koji se to javnosti predstavlja, tu su nam blizu Poljaci, kao i koncept same vojske, ali i teritorijalne odbrane. Ako odmeo korak dalje, imaćemo skandinavske modele, a mislim da će na kraju doći u primenu i kod nas. Dakle, to je obavezno služenje vojnog roka, vojni rok na osnovu selekcije i vojni rok na osnovu lutrije, kao što to i rade neke zemlje gde vi zapravo birate one koji su motivisani, sposobni i koji vam trebaju po obrazovnom profilu. Što se tiče najmaloljudnijih zemalja, dakle Baltičkih država, tamo imate situaciju da je mnogo veći bio odziv onih koji bi služili, nego što su bili sami kapaciteti države. Doduše, imate i drugi slučaj, naprimer Norvežani koji imaju oko 60.000 vojno sposobnih godišnje, a primaju samo 9.000, čime raste cena onima koji uđu u izbor da dobrovoljno služe vojni rok, koji je pritom tamo obavezan, ali oni ne dolaze u situaciju da zakonom izvršavaju tu obavezu, jer je mnogo veći broj onih koji se prijavi, pa se samim tim od tih desetina hiljada prijavljenih, izabere svega 9.000 za služenje - započeo je Obradović.