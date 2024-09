"Vouk" kultura i njen uticaj

- Mislio sam da je to neka hrana, nešto moderno, ali kad sam shvatio o čemu se radi, bilo mi je jasno da se radi o fenomenu koji nema nikakve veze sa pravima, već sa potpunom degradacijom društva - rekao je glasno Borojević.

- Ono što me posebno zaprepastilo je kada sam čuo za vest iz Sidneja. Dva pingvina, koja su navodno gej, postali su senzacija.Kada je jedan od njih uginuo, proglasili su dan žalosti! To nije normalno, to je potpuna dekadencija. Šta je sledeće? Da počnemo da slavimo svaki prirodni fenomen kao gej? - tvrdi Borojević (tvrdnje za dan žalosti zbog smrti pingvina nisu proverene, već su isključivo tvrdnje Saše Borojevića)