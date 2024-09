"To je praksa po selima, a evo zašto. Postoji nešto što se zove dedovina, i smatram da je to nešto što treba da ostane muškom nasledniku, ako se rodio, on je taj koji zadržava prezime. Ćerka se uda, ode u drugu kuću, uzme drugo prezime. Dedovinu će retko ko dati zetu", "Ako je sestra udata i ima svoju kuću i porodicu, ne vidim razlog zbog čega se ne bi odrekla imanja u korist brata koji, pretpostavićemo, nastaviće tu da održava i podiže svoju decu itd. Ako su svi beda i nemaju ništa sem imanja, onda bi bilo pravedno da podele lepo da ima za sve", " U samo jednom slučaju, a to je da ćerka dobije miraz makar približno u vrednosti svog očekivanog dela nasledstva. Srećom, koliko sam razumeo, naš zakon je sličan tome, jer svako ima pravo na nužni deo, koji je valjda pola od "nominalnog"", "Da, ako to isto imanje obrađuje, sređuje ili održava taj brat, a sestra se imanja seti kad umre otac, naravno da treba, nisam neki konzervativac, ali po mom mišljenju je to neka poštena opcija, naravno opet, sve je i do situacije i odnosa medjuljudskih…", glasila su objašnjenja.