U jednoj klasi računamo do 20.000 vojnika-regruta, na godišnjem nivou, dva i po meseca po pet hiljada njih u jednoj klasi, odnosno ciklusu, rekao je Mojsilović uz napomenu da će prvo biti regrutovani mlađi vojnici, počev od 2006. godišta.

S druge strane, oprečna su mišljenja o razlozima i koristima koje će to doneti sistemu odbrane.

Zašto je reaktiviranje vojnog roka potrebno

Napominje da je za 14 godina, a regrutni kontingent se kreće između 20.000 do 36.000 po generaciji, de fakto u vojnu evidenciju uvedeno oko 280.000 potencijalnih vojnika.

"Poprilično ozbiljan broj ljudi, sa definitivno najzdravijim godinama, govorim o 2011. do 2024. godini - to je 14 godina puta 20.000, to je 280.000 ljudi - 280.000 mladića, koji su uvedeni samo u vojnu evidenciju bez jednog dana vojničke obuke", rekao je general, napominjući da je reč o 1992., odnosno 1993. godištu.