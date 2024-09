Dve prijateljice iz Hrvatske odlučile su se na posetu Beogradu, ali su se, priznaju, našle u jednoj dilemi koja ih muči neposredno pred sam polazak - da li je i koliko sigurno da se upute u našu prestonicu i to sa hrvatskim tablicama na automobilu.

U anonimnoj objavi na Reditu, jedna od njih otkrila je da su joj mnogi, uključujući i članove porodice, savetovali da to možda i nije najbolja ideja.

"Pozdrav susjedi"! Prijateljica i ja planiramo put u Beograd. Plan je bio da idemo mojim autom, ali mi je porodica rekla da to nije dobra ideja zbog mojih tablica. Naime, iako živimo u Zagrebu, moje tablice su ličke, tačnije gospićke, i oni tvrde da zbog događaja iz rata na tom području ne bih smela da idem svojim autom. Pa me zanima da li je to stvarno tako?", napisala je Hrvatica.