Pretnje braće Rajić, koji svojim objavama na društvenim mrežama ugrožavaju bezbednost naše koleginice Jelene Spasić, samo su vrh ledenog brega opasnog delovanja koje mora biti zaustavljeno. Braća Rajić, bez ikakvog medicinskog obrazovanja, kroz društvene mreže promovišu neproverene metode lečenja dijabetesa kod dece.

O tome su u jutarnjem programu Kurir televizije govorili novinarka Kurira Jelena S. Spasić, menadžer za etičke standarde u kompaniji WMG, Petar Jeremić, i prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.







Spasić se najpre vratila više od godinu dana unazad kako bi ukazala na tadašnje pisanje Kurira, njene tekstove i velikoj pobedi naše Redakcije.

- Nastao je problem zato što smo mi radili, a oni nisu. Oni su se reklamirali i profitirali na svojoj reklami. Suština priče, ove priče koja je dovela do braće Rajić, kreće je još u januaru 2023. godine, kada je ministar turizma Husein Memić, čije dete ima diabetes, javno izašao i rekao da on, kao jedan od ministara u Vladi Srbije, na crno kupuje senzor. Objasnio je da je to zato što u Srbiji ne postoje ti senzori koji su najpopularniji i najpraktičniji za korišćenje, za decu i za roditelje koji treba da kontrolišu glikemije te dece. Tada smo krenuli, odnosno, ja sam tada krenula više da se bavim temom dijabetesa. Bavila sam se temama iz zdravstva i došli smo do toga da smo, na inicijativu Kurira i mojih tekstova dobili prvi protokol postupanja u školi sa učenicima obolelih od dijabetesa - rekla je Spasić i dodala:

- To znači da sada imate crno na belo i ne zavisi od dobre volje nekog nastavnika, nekog direktora škole ili bilo koga. Ta deca imaju pravo da uzmu insulin, da uzmu injekciju glukagona i sve drugo što je neophodno. Kada smo krenuli da se bavimo ovom temom, u Srbiji je postao samo jedan senzor jednog proizvođača koji je bio o trošku države.

Šta je senzor? - Senzor je zapravo jedno malo pomagalo koje možeš da staviš na nadlakticu. Ono meri nivo šećera u međućelijskoj tečnosti i povezan je sa algoritmom, najčešće sa pametnim telefonom. Ti u svakom minutu praktično možeš da vidiš, odnosno roditelj deteta što je jako važno, koliki je nivo šećera tog deteta i taj senzor alarmira ako šećer pada ili ako šećer raste. Odnosno ako se približava opasnim granicama - rekla je Spasić.

- Kroz tekstove, kroz borbu, došli smo do toga da sada ima nekoliko senzora po trošku države na raspolaganju zdravstvenim osiguranicima. Došli smo do toga da je konačno posle nepune dve godine ili više od godinu i po dana ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio da se sastao sa predstavnicima ABOT-a čije senzore najčešće ljudi kupuju na crno, a treba im 140 evra mesečno i to nije mala para. I da ćemo mi sledeće godine dobiti senzore što smo preneli kao saopštenje Lončara, gde je opet ministar Memić izjavio za Kurir da on i dalje kupuje senzore na crno, ali da je obradovan i da se nada da ćemo sledeće godine realizovati taj dogovor. Mi smo to objavili kao našu pobedu jer mi nemamo ličnog interesa u tome, već je ovo od javnog interesa, interesa pacijenata zbog čega mi postojimo. Mi smo to objavili 1. septembra, sa izjavom dvojice ministara koji to svojim imenom i prezimenom govore - rekla je Spasić.

Ali onda su, dodala je ona, braća Rajić na društvenim mrežama rekli da smo mi obmanuli javnost i da sada pacijenti već idu i traže te senzore, a mi smo ih slagali da je to već dostupno.

- Prvo nije tačno, jasno je rečeno. Drugo to je taj princip "nazovi rada" braće Rajić. Ja sa tim ljudima nemam ništa, nemam nikakav kontakt, ne poznajem ih. Nisam ih zvala kao sagovornike jer mi nisu delovali kredibilno, ali nažalost nikada se njima nisam ni bavila ozbiljno sve do sada u smislu da zagrebem malo više ko su oni, šta su i šta rade. Prvo mi ne znamo ko su oni, znači koje oni obrazovanje imaju. Medicinsko obrazovanje svakako nemaju, koliko škola imaju, to ne znamo. Oni su personalni treneri, nabildovani, koji imaju internet grupe i stranice na društvenim mrežama jer su krenuli vikom "mi se borimo za senzore". Uspeli su da pridobiju i neke javne ličnosti i to vrlo kredibilne javne ličnosti. Da li tu ima neke kompenzacije u smislu ja ću tebi biti personalni trener, ti ćeš meni. Normalno je kad ti nekome kažeš, hoćeš da pomogneš deci? Svako će da pomogne deci. Kada sam ja malo njih malo više zagrebala, ti vidiš da oni ništa nisu uradili. Da oni jure pratioce na mrežama, jer oni imaju svoj biznis sa hranom koja je nazovi zdrava. Jer su oni personalni treneri, jer oni prave jelovnike zdrave, jer oni promovišu senzore nekog drugog proizvođača. U suštini šta rade? Bez ikakvog pardona, oni imaju više od 30.000 pratilaca, oni leče ljude po društvenim mrežama, oni govore sve najgore od lekarima. Znači oni mrtvi ladni okače klip u kojem kažu na jedan posprdan način "šta je 7 godina učenja jednog endokrinologa, nije ništa prema informacije dijabetes revolucije".

Petar Jeremić, menadžer za etičke standarde, osudio je postupke braće Rajić i naglasio da zakon mora da reaguje na ovakve napade:

- Kurir, odnosno advokati naše kompanije su podneli krivičnu prijavu u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

Smatramo da tamo ima prosto elementa krivičnog dela. Ne možemo da prejudiciramo, naravno, nikakvu odluku i nikakav pritisak, da neko ne protumači to kao da je to neki prosto pritisak, ali mi imamo zakonsko pravo da zaštitimo sigurnost. Ja bih samo rekao da je našim zakonom, krivičnim zakonikom za ugrožavanje sigurnosti novinara zaprećena zatvorska kazna od šest meseci do pet godina. To je sada ušlo u proceduru. Ja bih se zahvalio i Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara i Udruženju novinara Srbije i Asocijaciji medija. Mi smo juče krenuli i da obaveštavamo domaće i međunarodne organizacije koje se bave slobodom govora, informisanja, zaštitom novinara. Danas ćemo nastaviti, ali ono što su oni uradili je apsolutno nedopustivo. Jelena Spasić se iza svog rada nije krila. Ona se ispod teksta koji je napisala, potpisala svojim imenom i prezimenom. Ona iza svog rada stoji kao i svaki novinar što stoji. Kao što redakcija Kurira stoji iza svojih tekstova. Ali objavljivanje njene fotografije ne samo da ugrožava njenu sigurnost, to upravo ugrožava i sigurnost njene porodice - istakao je Jeremić.

- Druga stvar, objavljivanje te fotografije na takav način izaziva reakcije na društvenim mrežama i gde ona doživljava ozbiljne pretnje po sigurnost života i tela, kako se to pravno formuliše. Mi sada očekujemo njenu zaštitu. Imaju braća Rajić zakonsko pravo da budu nezadovoljni našim tekstovima, ali se to rešava u zakonskim okvirima. Znači, prosto ovo nije zakonski dozvoljeno što oni rade - naveo je Jeremić.

Prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, bio je oštar u osudi onih koji se bave lečenjem bez ikakvih kvalifikacija:



- Ja kao lekar ne mogu da ostanem ravnodušan kada čujem da neko bez ikakve medicinske edukacije leči decu od dijabetesa. Dijabetes je ozbiljna bolest koja zahteva stručan pristup i lečenje. Ono što rade braća Rajić je direktna opasnost po zdravlje dece. Oni ukidaju insulin i savetuje roditelje da prate njihove nestručne dijete – to je nedopustivo i mora biti sankcionisano! - rekao je Jakovljević.

Jakovljević je objasnio da je važno verovati struci, a ne osobama bez medicinskih kvalifikacija:



- Lekari koji se bave lečenjem dijabetesa prolaze kroz dugogodišnju edukaciju. Svaki pacijent je različit, i lečenje mora biti prilagođeno svakom pojedinačno. Niko bez stručne obuke ne može da daje savete o lečenju ovako ozbiljnih bolesti. Nažalost, ljudi često veruju informacijama sa interneta više nego lekarima, što je ogroman problem. Struka mora da se uključi i da jasno kaže - ovo što rade braća Rajić je opasno po zdravlje i mora se zaustaviti - istakao je Jakovljević.

Na pitanje voditeljke kako je moguće da struka nije reagovala, Spasić je rekla:

- Struka nije reagovala, nije niko reagovao, znači dolazimo do toga da sam ja, nažalost, jedina koja imenom i prezimenom stala ispred ove dvojice ljudi. Svi ti lekari ćute jer će onda njih, braća Rajić, da provuku kroz mreže i da ih napadnu. Ovde nije ni stvar ni slobode govora, ovde je stvar da li mi imamo pravne države i institucije. Jer ovi ljudi čine krivično delo. Shatate li vi da neko leči ljude, ugrožava nečiji život? Znači mi treba da imamo institucije koje treba da reaguju. Imate sve crno na belo i svi ćute i svi se sklanjaju da ih ne bi ta braća Rajić okačila na mreže. Druga stvar, oni dolaze do ministara zdravlja, oni se slikaju sa ministarkom zdravlja. Oni se slikaju sa direktorkom RFZO pod krilom toga da su oni udruženje. I mašu time "Kurir nema pojma da smo mi udruženje". Ok, hajde da vidimo kako ste vi to udruženje. Da, zaista su registrovani u jesen 2018. kao udruženje Dijabetes revolucija. Ali na sajtu Agencije za privredne registre, gde je spisak svih u druženja, su samo poslednja tri finansijska izveštaja i u Arhivu Agencije za privredne registre u koji sam išla, jer moraš da odeš lično za više, - rekla je Spasić i dodala:

- Oni nemaju finansijske izveštaje, odnosno njihovi finansijski izveštaji su izjave o neaktivnosti. Nemaju nijedan događaj, nemaju ništa. Ništa nisu uradili za šest godina postojanja. Slovom i brojem, neaktivnost. Dušan Rajić, kako se potpisuje kao direktor tog udruženja, svake godine potpisuje za prethodnu poslovnu godinu neaktivnost. Sa druge strane, pazite, a oni su registrovani kao udruženje koje se bori za pacijente, za zdrav život, za promociju zdravog života, za suplementaciju, za sport, za organizovanje događaja i tribina sa posebnim akcentom na obolele od diabetesa. Oni su imali događaje. Gde su institucije ove države? Oni su imali neke događaje, ali to udruženje nije imalo nikakav događaj. Kako su gospoda Rajić organizovali te događaje? Preko koga? Kakve su finansijske konstrukcije tih događaja? Mi imamo sponzore koji su svojim logom, svojim imenom stali iza toga. Koliko su sponzori dali? Koliko je od toga i da li je otišlo deci i gde je otišlo? Ovo je zaista jedna ozbiljna priča. Trenutno, najpreči javni interes u ovoj priči je da se razotkriju i sankcionišu braća Rajić, najobičniji influenseri, čije obrazovanje ne znamo, čiju struku ne znamo, koji leče bez pardona po mrežama, koji se hvale da su dečku ukinuli dva leka, a on je regulisao šećer. Koji se sprdaju s tim i kaž: "Šta uradi endokrinolog kad otvori oči? -Kaže: "Danas neću ništa da radm!"

Uplašena sam i za sebe za decu! Jelena S. Spasić kaže da je posle svih dešavanja uplašena za sebe, ali i za bezbednost porodice i dece. - Nije mi bilo svejedno kad sam videla da su objavili moju fotografiju, a posebno što imam maloletnu decu koja sama idu i vraćaju se iz škole, izlaze napolje... Ne mogu ni da zamislim šta sve može da im se desi. Zamislite kako je mojoj bolesnoj majci koja me svaki čas zove i proverava da li sam dobro - rekla je Spasić.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je inicijativu Ministarstvu zdravlja za donošenje procedura, o kojima je pričala Jelena Spasić, o postupanju sa decom i učenicima sa dijabetesom i drugim nezaraznim hroničnim, kao i retkim bolestima tokom boravka u predškolskim ustanovama i školama. Što zapravo ukazuje da je ona podržala akciju Kurira:

- Njena institucija se bori za ono što smatra da treba. Naši novinari kada pokreću neke društvene teme, a Jelena je neko ko prati medicinu dosta dugo. Neko ko je dobio najprestižnije nagrade u ovoj državi. To opet građani koji učestvuju u ovoj hajci i lepe se na postove braće Rajić moraju da se zapitaju zbog čega neko nju počinje da proziva i o čemu se tu radi. Ako su najveće institucije i najveća novinarska imena rekla da je njen rad profesionalan. Ko su braća Rajić da oni sude o novinarskom radu? Mada, mi vidimo da njima ništa nije sveto jer oni sude i o lekarskom radu, a ne o novinarskom - rekao je Jeremić.

