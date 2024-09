Obavezno služenje vojnog roka se vraća, po svemu sudeći, od sledećeg septembra, a sa njim će se vratiti i "civilna vojska" koja bi mogla da se služi takođe u kasarni, prema najavi premijera Miloša Vučevića . Analitičari ocenjuju da bi to bilo najjeftinije i najbezbolnije rešenje, ali da bi mnogo efikasnije bilo kada bi "civilci" prošli obuku civilne zaštite u slučaju požara i poplava.

Vučević je još u januaru rekao da "nije suština" da oni koji se pozivaju na prigovor savesti idu u obdanište i "sklone se iz vojne obaveze" i dodao da "ako imate pravo da istaknete prigovor savesti, to je za nošenje oružja, a ne za život u kasarni". Tom prilikom sadašnji premijer je otkrio predlog ministarstva odbrane da civilno služenje traje duplo duže od vojnog roka.

Ako imamo u vidu da je predsednik Aleksandar Vučić nedavno potpisao saglasnost da se uvede obavezno služenje vojnog roka od 75 dana to znači da bi "civilna vojska" trajala 150 dana ili pet meseci.

Dva modela "civilne vojske" u svetu

- Imamo negativna iskustva sa služenjem civilne vojske u zdravstvenim i socijalnim ustanovama jer se ispostavilo da su mnogi takvi vojnici više bili po kafićima nego na radnom mestu. Ako bi se to ponovilo onda bismo opet kompromitovali obavezno služenje vojnog roka jer bi neki služili vojsku, a drugi ne bi - objašnjava Radić.

"Centri za obuku civilne zaštite su nam prevaziđeni"

Postavlja se pitanje i da li bi civilci mogli da služe vojsku u Centrima za obuku civilne zaštite. Radić tvrdi da to nije realno.

- Centri za obuku civilne zaštite su nam prevaziđeni i ne verujem da bi država stigla do septembra da pripremi te objekte za prijem većeg broja ljudi. Čak će i priprema kasarni u narednih godinu dana za regrute biti veliki izazov. Zato mislim da je realnije da će civilni vojnici služiti u kasarni bez oružja - navodi Radić.

"Civilci u kasarni bi bili pomoćno osoblje vojsci"

- U kasarni bi civilci bili praktično pomoćno osoblje vojsci. Uređivali bi kasarnu, krug oko kasarne, čistili toalete, radili u kuhinji. Bavili se takozvanim "džuboksom" kako smo mi to voleli da kažemo u vojsci, a to je pranje tanjira u vojničkoj menzi. Imajući sve to u vidu, civilci bi trebalo da promisle da li su njihova uverenje odnosno prigovor savesti toliko jaki da pet meseci budu ispomoć vojsci - zaključuje Radić.