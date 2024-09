“To je dosta velik posao ali možda bi se moglo rešiti nekom izgradnjom nekoga nasipa koji ne bi bio duži od možda 2km jer postoji kao neka prevodnica km i po ili 2km udaljeno odavde i ako bi se digao neki nasip možda nasip od jednog, dva, dva i po metra mi bi bili spašeni od ovih poplava. Tako da to bi bilo jako dobro a ujedno bi bilo dobro zbog toga što ovde Dunav češe ovu obalu i on je bukvalno guta, jede. Znači ujedno bi se i spasilo to da Dunav promeni svoj tok, znači bila bi sigurnost maksimalna za ovo vikend naselje koje je najveće u ovom toku Dunava koji teče kroz Srbiju. Znači 420 vikendica imamo, to je negde oko 1200, 300 ljudi koji ovde dolaze, da li za vikend ili žive ovde. Ne živi veliki broj, živi možda 15, 20 porodica koje su non stop ovde, tako da to bi puno, puno značilo za te ljude" dodaje Stipić.