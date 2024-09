- Čuo sam za zdravstveni problem tog dečaka i rešio da pomognem kako i koliko mogu. Od danas sve što zaradim u narednih sedam dana biće uplaćeno za dečakovo lečenje. Njemu je za operaciju u Austriji potrebno 14.000 evra, trenutno nedostaje još oko deset i bilo bi dobro da se ponovo pokažemo na delu. Verujem da ću narednih dana imati mnogo posla i da će suma koju zaradim biti solidna. Znam da to neće ni približno rešiti problem, ali ako svako učini ono što može verujem da će ishod biti dobar. To je dečak od tri godine i kada već ima rešenja da može da hoda i trči kao njegovi vršnjaci, bila bi šteta da se to i ne dogodi - rekao je danas Krstić.