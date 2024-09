Umerena oblačnost bez padavina povremeno u Vojvodini i u istočnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren, na planinama i na severu Vojvodine povremeno jak južni vetar. Najniža temperatura od devet do 16, a najviša od 28 do 31.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će do subote u većem delu Srbije biti zabeležene letnje temperature. Biće pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu danas od 28 do 31 stepen; u petak, koji će ujedno biti i najtopliji dan, od 30 do 33 stepena i u subotu od 24 stepena na severozapadu Bačke do 32 stepena u centralnoj i južnoj Srbiji.