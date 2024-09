- Zakonom o oružju i municiji je oružje kategorisano u kategorijama A, B, C i D. Vazdušno oružje može se naći u kategoriji C i D, u zavisnosti od njegove kinetičke energije, kao i municije koju koristi. D kategorija su slabija oružja koja koriste municiju manju od 4.5 milimetara. To su uglavnom oružja koja se slobodno nabavljaju i nije ih obavezno prijaviti. Kategorija C se mora prijaviti i njihova kontrola je strožija.