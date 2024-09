- Počelo je čini mi se pomalo iz zbilje, ali i šale koja je kasnije uzela maha. Mi smo jako duhoviti ljudi volimo da se našalimo i na sopstven i na tuđ račun, sve smo ovo shvatilo kao zabavu ne sluteći dokle će otići. Naš advokat iz Kučeva, Dragan Milić, koji nažalost više nije među nama, Bog da mu dušu prosti, došao je u našu kafanu gde se svake večeri okupljao taj kučevački intelektualni "krem" i krenuo da priča šta ga je zadesilo. Kaže ljudi da li verujete šta me snašlo. Došla mi je jedna baba jutros u kancelariju i kaže, sine možeš li ti da mi pomogneš. Recite kako, priča naš advokat. Pa da mi napišeš tužbu da izbavim Kasandru iz zatvora. Koju Kasandru? Dok sam ja pokušao da od nje saznam o kome se radi, jer nisam gledao seriju i možda bio među retkima, jer je u svakoj kući tada tačno u 20 sati bilo opsadno stanje, sve se ostavljalo i svi su bili prikovani uz male ekrane , ja sam joj obećao i mislio tako će na tome ostati. Međutim, eto babe i sutra sa istom molbom, veli advokat Milić tada. Mi smo se smejali, ali naš tadašnji konobar Mirko Petrović, kaže ajde da pomognemo babi i da pišemo peticiju. I tako je sve počelo - priča Branko M. Kecman, hroničar iz Kučeva i jedan od inicijatora ove priče o Kasandri i Kučevu.

Printskrin / You Tube

Printskrin / You Tube

- Šala je uzela maha, pa smo mi onda priču nadograđivali svojim idejama. Da Kasandri damo titulu počasnog građanina Kučeva, da njen verenik u seriji Randu upravlja rudnikom u Blagojevom kamenu. Pošto su oni bili cirkuska trupa, da im se obezbedi trajno mesto za šator na vašarištu u Kučevu i mnogo štošta, svega je bilo uz čašicu u kafani, smeha do suza najviše, dok đavo nije odneo šalu i peticija sa potpisima se uputila na adresu predsednika Venecuele da Kasandru izbavimo iz zatvora u koji je dospela samo u seriji - kroz smeh priča Mića poznatiji kao Žabac, tadašnji konobar, sada predsednik MZ u Kučevu.

- Sve je otišlo do te mere daleko da je u Kučevu bio osnovan i Pokret za Kasandru, pa je na izborima koji su se u to održavali ova lista sakupila toliko glasova da je bila četvrta po redu. Branila se ljubav nje i Randua na svakom koraku. Čitava priča je vrlo brzo dospela u medije, pa je to dobilo još jednu dimenziju više. Iz obične šale otišlo je predaleko i naše malo mesto Kasandra je izbacila na sve naslovne strane novinskih članaka, ali i televizijskih priloga koje su beležile ogromnu gledanost - seća se Mića.