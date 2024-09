- Ta promena cirkulacije dovela je do prodora hladnog artičkog vazduha u srce Evrope, osim jakog zahlađenja i snega na planinama usled ogromne količine padavina došlo je do poplava na skoro svim rekama koje imaju svoja izvorišta na Karpatima i Alpima. Srećom mi nismo imali većih problema jer smo se nalazili u centru jakog ciklona nazvanog Boris, a i relativno smo udaljeni od ovih planinskih masiva - navode oni za Kurir i dodaju da su atmosferske cirkulacije to jest njene oscilacije glavni pokretač dešavanja na planeti što se tiče vremena, ali i same klime.