Nešić je bio u obilasku jednog groblja, gde su se porušili nadgrobni spomenici, što je čin gašenja ideje da su na bilo kojoj teritoriji živeli Srbi, pa je otkrio koje je to selo i ko je to uradio.

- Ko će taj čin da optuži, kada je taj isti verovatno i dao naredbu onima koji su to uradili. To se radi planski i sistematski, a pogotovo na teritoriji van Republike Srpske. To je praktično okupacija, a doći će vreme kada neće biti ni tih 40 kuća. Kao i recimo Kurti ovo što radi, mislite da bi on to smeo da nema iza sebe pozadinu i naredbe. Smišljaju i naređuju. Najveća nesreća je bila posle Drugog svetskog rata što je dozvoljeno da UN budu u Americi i da Amerika može da štampa pare. Sada tek vidimo, Amerika štampa pare ko dolare i te pare širi po celoj Evropi, a nemaju nikakvo pokriće. Više niko nikome ništa ne garantuje, oni su radili kako su hteli i još malo rade kako hoće, a niko da im kaže da je gotovo. Cela Afrika, najbogatiji kontitent, a ljudi nemaju ni hrane, ni gorivo, a najviše se odande crpi.