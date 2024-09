Povodom 110 godina od početka Prvog svetskog rata i borbi u kojima je učestvovala Moravska divizija tokom Cerske bitke 1914. u lozničkom Muzeju Jadra večeras (26.9) je otvorena izložba ‘’Ratni put Moravske divizije od 1914. do 1918. godine“.

- Moravska divizija obuhvatala je vojnike sa današnje teritorije jugoistočne Srbije, regrute koji su se odazvali za svega tri dana, od 26. do 29. jula 1914. godine, a regrutacija je bila gotovo stopostotna. Za 1914. bilo je previđeno da se odazove Moravska divizija prvog i drugog poziva, nešto više od 19.000 pripadnika prvog i 15.000 drugog poziva. U njoj bile dve najpoznatije žene ratnice, Milunka Savić, najodlikovanija žena u Velikom ratu kao pripadnik Moravske divizije, odnosno Drugog pešadijskog puka, najodlikovanijeg u Srpskoj vojsci u tom ratu, a druga je Flora Sends koja je bila podnarednik. Priča o ovoj diviziji je priča o stradanju srpskog naroda kroz četiri turbulentne godine. Prve su Leksovčani, Nišlije, Vranjanci, Prokupljani, zajedno sa zemljacima iz Podrinja vojevali i odbranili Srbiju od austrougarske navale - kazao je on i podsetio da je čuveni, Gvozdeni puk tek 1920. godine pušten kući, od 1912. do 1920, "punih osam godina krvavih bitaka u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje bili su Moravci, naša junačka srpska vojska".