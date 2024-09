- Onaj ko služi onako kako se služi vojni rok, njemu je daleko teže, moraće više da uloži sebe. Oni će raditi od ponedeljka do petka, 6 sati pre podne, 2 sata posle podne, subotom će imati 6 sati obuke, a nedeljom će imati sportske aktivnosti i kulturne delatnosti. Prvi koji krenu u vojsku po dosadašnjim predviđanjima, znači u septembru iduće godine, to će biti generaciji 2006. Srbija je došla u vrlo složenu situaciju za 14 godina, mi smo izgubili 280.000 rezervnog sastava. E sad, tih 280.000 rezervnih sastava izgubljeno, nama je sad najmlađi rezervista 34, 35 godina. I to je vrlo opasno za zemlju, jer totalna odbrana, kako je naša strategija odbrane, dovodi do toga da možemo se naći u situaciji da jednostavno nemamo vojnika koji će odgovoriti u slučaju potrebe po bilo kom osnovu. Da li je osnov rat, napad od drugih zemalja, da li je osnov raznorazne nesreće od zemljotresa, poplava i svega ostalog u šta može vojska da se uključi zbog svoje tehnike i svojih mogućnosti - objasnio je on.