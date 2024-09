Ukoliko imamo pretke koji su rođeni u nekoj zemlji koja je članica Evropske unije i ukoliko to dokažemo na osnovu prava krvi (jus sanguinis), mogli bismo i da dođemo do državljanstva te zemlje.

- Moj primer je interesantan. Moj otac je rođen u Hrvatskoj kod Vukovara, državljanstvo Republike Hrvatske stekao je rođenjem tamo. Imao je njihov pasoš i mogao je da putuje bez problema svuda. Probala sam da dobijem njihovo državljanstvo, predala sam sve ono što je dokazivalo da sam njegovo dete - izvod iz knjige rođenih, svu njegovu dokumentaciju... To je bio period, a kako sam čula i sada to važi, proveravali su da li živi na adresi na koje je u Hrvatskoj prijavljen. Pošto on nije odlazio tamo i nije ni znao da mora da bude tamo u momentu provere, a oni te provere ne najavljuju, on je to državljanstvo izgubio i samim tim su i moja dokumenta ostala u papirima - kaže advokatica Zečević.