- Apelujem na mlađe pacijente, to su oni od 30 do 50 godina da dođu na preventivne preglede. Tako na vreme možemo otkriti da li neko ima povišen pritisak, visoke masnoće, regulisan šećer ili prekomernu težinu. Mladi su veoma fizički neaktivni, imaju dosta stresa i i takve potencijalne pacijente bi trebalo na vreme korigovati - kaže dr Simić.

- To su ljudi od 18 do 45 godina. To je rano srednje doba koje vuče sa sobom razne specifičnosti, to su mladi koji još uvek ne shvataju da moraju da vode računa o svom zdravlju i da žive kako treba. Često su pušači, imaju višak kilograma, izgaraju na poslu. Imaju jedan paket problema, a nisu svesni toga i dešavaju se stvari poput iznenadnog infarkta ili jasnih simptoma koronarne bolesti - kaže dr Simić.