Učesnici šetnje okupili su se u prostorijama Turističkog info-centra u Loznici gde su upoznati sa njegovim radom, a onda su otišli do uzvišenja iznad grada kod Pokrovske crkve i spomenika guslaru Filipu Višnjiću koji je opevao Boj na Loznici iz 1810. godine. Cvijićevom ulicom prošli su potom do Stalne postavke slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović gde su se upoznali sa njihovim slikarskim stvaralaštvom i videli umetnička dela dvoje umetnika.

Potom je grupa nastavila šetnju do Vukovog doma kulture u Cvijićevoj, onda i do spomenika Vuku Karadžiću u centru grada, pa produžila do Trga Jovana Cvijića, dva velikana koja potiču iz ovoga kraja, i turu završila u Muzeju Jadra. Ideja šetnje TOGL je da se Lozničani, a posebno mladi upoznaju sa čime od spomenika i kulturnih ustanova raspolaže njihov grad, pa da kasnije sami proširuju svoja znanja i interesovanja.