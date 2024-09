Intenzivniji plјuskovi sa grmlјavinom tokom večeri i krajem dana očekuju se na severu i zapadu zemlјe, lokalno od 20 do 40 mm. Najviša temperatura u većini mesta od 27 do 32, osim na severozapadu Bačke, gde će biti osetno hladnije, oko 17 stepeni", piše u najavi RHMZ.

U nedelju hladno i vetrovito sa kišom

"Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na danas i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16, na istoku ponegde i do 19 stepeni. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu. U prvoj polovini sledeće sedmice jutra hladna, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije", najavio je RHMZ.