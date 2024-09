Naravno, kao i svuda, cene variraju od štanda do štanda, videli smo roge paprike i za duplu cenu od one na prvom štandu (160 po kutiji), a videli smo i ljute papričice za više, ali i manje od 260 dinara po kutiji (doduše, nije to neka abnormalna razlika - pet do deset dinara).