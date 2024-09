- Mi smo svi neizmerno srećni što je kosa došla do onog kome je potrebna. Zaista smo ponosni na Đoleta, a ono što je najvažnije je da je on presrećan jer je ispunio svoj cilj - kaže Đođreva majka Marija.

- Samo je jedan dan došao i pitao me šta mislim o tome da on pušta kosu i donira je. Svi smo se složili I kada je narasla 30 centimetara, koliko je najmanje potrebno, ošišao se, a kosu smo poslali udruženju - dodaje Marija, Đoetova mama.

On je učenik Osnovne škole "Ratko Pavlović Ćićko" u Prokuplju i kako kaže, ovih dana su mnoge njegove drugarice rešile da isto učine.