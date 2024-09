- Naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje ju zahvatilo Bačku, kasnije posle podne i uveče proširiće se i na ostale predele Vojvodine, kao i na zapadnu i centralnu Srbiju, uslovlјavajući i lokalnu pojavu plјuskova s grmlјavinom, dok se na jugu i istoku zemlјe padavine očekuju tek tokom noći ka nedelјi - navodi RHMZ i dodaje da nas čekaju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom na severu i zapadu zemlje, lokalno od 20 do 40 mm .

- Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na danas i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16, na istoku ponegde i do 19 stepeni. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu. U prvoj polovini sledeće sedmice jutra hladna, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije - najavio je RHMZ.