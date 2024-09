- On se malo opustio i popio i pustio mi je poruku: "Brate ako hoćeš da mi budeš kum onda moraš da veruješ u Boga". On zna da sam po veri ili nedostatku iste agnostik, a mene je to duboko uvredilo i ne znam šta da radim dalje. Čoveka cenim, poštujem, kao brat mi je, ali mislim da nije pošteno da tražiš od nekoga da izda svoju veru, svoj karakter i sve što veruje da bi ostalo kumstvo. Kao što su nama Srbima nudili da promenimo (prodamo) veru kroz godine u istoriji za neke olakšice. Mislim da je biti agnostik moja "vera" i moj identitet kao sto je hrišćanskoj osobi identitet ta vera. On je a prikazuje slaveći slavu, odlaskom u crkvu itd..- napisao je autor.