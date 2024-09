- Izvesna braća Rajić i dalje me progone, objavljuju moje fotografije na Fejsbuku i Instagramu sa više svojih profila, preteće poruke, vređaju me, targetiraju me, a to prate i brojni komentari njihovih brojnih pratilaca u kojima je meni bezbednost ugrožena i to ne samo meni nego i mojoj porodici. Ja imam maloletnu decu, meni nije svejedno, ni da ja izađem na ulicu, a kamoli da moja deca izađu pored zgrade da se igraju. Dugo sam davala iskaz u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal apropo ovih pretnji koje mi ugrožavaju život. Verujem da sada policija i sve druge nadležne institucije rade svoj posao i da će to da bude sankcionisano i da će prestati... Ovo traje danima, ovo je doslovce progon - rekla je zabrinuta Jelena i poručila da nastavlja da radi svoj posao profesionalno i najbolje što može: