Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je večeras, uoči prvog leta Er Srbije za Guangdžou, da će to biti pre svega poslovni let, a koristiće ga i turisti jer je Srbija jedna od retkih destinacija u Evropi i svetu koja nema predrasuda prema kineskom kapitalu i narodu.

Vesić je čestitao Kini 75 godina od osnivanje moderne države i istakao kako je zbog toga i odlučno da prvi let bude u vreme praznika.

To je još jedna potvrda naših "čeličnih odnosa", uz sporazum o slobodnoj trgovini koji je u julu stupio na snagu. Ponosni smo i na svoju kompaniju Er Srbiju, koja sa ovim letom ima 85 destinacija, dodao je on.

Ambasador Kine Li Ming ocenio je da novi let predstvalja još jedan rezultat zajedničkog dogovora predsednika Srbije i Kine Aleksandra Vučića i Si Đinpinga i izgradnju "vazdušnog mosta" dve države.

Uveren sam da će ovaj let doneti opipljivu korist za dva naroda, rekao je Li Ming.

To je važan deo naših strateških planova, posle uvođenja direktnih letova za Kinu u decembru 2022. godine. To je važna destinacija, ne samo za kompaniju, već i region, ocenio je Marek, uz napomenu da je Er Srbija jedna o nekoliko kompanija koje lete do Kine.