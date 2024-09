- Dešava se to i po zapadnim zemljama. Slučajevi kad dete nema te ocene koje roditelji očekuju (visoko obrazovani, čija deca nemaju njihove kapacitete, a oni to nisu u stanju da prihvate). Dolaze na roditeljski sa advokatima i idu čak i na sud zbog ocena. Baš prošle nedelje sam pročitala jedan članak o slučaju gde je dete ispalo iz gimazije i gde su roditelji išli čak do vrhovnoh drzavnog suda u Bernu sa zalbom. Na kraju nisu uspeli, ali to stvara haos za škole. Niko nema kapaciteta da se bavi takvim slučajevima.