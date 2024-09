Polako, ali sigurno priblažava se sezona slava u Srbiji, a to znači puno druženja ali i obilne trpeze . Naš narod je na to navikao, želudac je spreman za iće i piće, naročito za tešku, mrsnu hranu. Međutim, kako reaguju stranci na srpske slave pitali smo srpsku snajku Patriciju Radojičić koja se iz Zambije zbog ljubavi preselila u Čačak.

- To je sve na početku za mene bio veliki kulturološki šok, ali sam se navikla jer su svi ti običaji mnogo drugačiji od onih u Africi i zaista jako lepi. Bila sam ovde na seoskoj slavi, kao i na ovim porodičnim. Hrana me oduševljava, volim sarme, praseće pečenje. To mi je baš odličan specijalitet. To u Zambiji nema, možda bih jedino to mogla da uporedim sa mesom bufala -kaže za RINU Patricija.