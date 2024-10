Podsetimo, Rajići su bez ikakvog povoda objavili naslovnu stranicu Kurira od 1. septembra (više od dve nedelje nakon što se pojavila na kioscima), s tekstom koji je napisala Jelena S. Spasić, o senzorima za obolele od dijabetesa, u kojima citira ministre zdravlja Zlatibora Lončara i turizma i omladine Huseina Memića, čije dete inače ima dijabetes. Tvrdili su tada Rajići da je Kurir pokrao njihove zasluge u borbi za decu s dijabetesom. Inače, novinarka Kurira nikada nije videla Rajiće niti je razgovarala s njima i nikad ih nije pomenula ni u jednom tekstu, kao ni njihovu Dijabetes revoluciju za više od godinu i po dana u borbi za decu s dijabetesom koju smo vodili. A u kojoj smo, između ostalog, i uveli u škole Protokol o postupanju sa učenicima obolelim od dijabetesa. Tad je krenulo targetiranje i objavljivanje slika Jelene S. Spasić, pominjanje sekire...

Ali neće nas zaplašiti! Idemo dalje. Pokazali smo da navodni borci za decu i obolele od dijabetesa, koji su za to na papiru osnovali udruženje, ništa nisu uradili za decu. Kurir je otkrio, sa sve papirima iz Agencije za privredne registre, da za skoro šest godina postojanja udruženja Dijabetes revolucija apsolutno ništa nisu uradili. Za svaku poslovnu godinu Dušan Rajić, koji se potpisuje kao direktor udruženja, potpisivao je dokument o neaktivnosti. Ali za sve to vreme Rajići organizuju događaje posvećene obolelima od dijabetesa!

Preko čega, koga, kad preko onoga za šta bi trebalo nisu? Koje su finansije, koliko su sponzori davali novca, gde je i kako potrošen i da li i koliko su deca obolela od dijabetesa od svega toga imala? Za sve to vreme Dušan Rajić reklamira i favorizuje isključivo senzor jednog proizvođača, prodaje svoju "zdravu" hranu, prodaje jelovnike koje sastavlja, drži treninge... I sve to vreme vređa doktore endokrinologe da nemaju pojma i bez ikakvog medicinskog obrazovanja na društvenim mrežama objavljuju kako ishranom leče i ukidaju deci lekove za dijabetes.