„Dužina tog puta je nešto veća od 90 kilomtara, konkretno 84 kilometara od Kraljeva do Novog Pazara i novih 11 kilometara od Raške do Jarinja. Imaćemo brzu saobraćajnicu do administrativne linije, i to je važno za ceo taj kraj. Uradićemo celu mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica u zapadnoj Srbiji“, poručio je ministar Vesić.