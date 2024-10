Tunis je zemlja sa neverovatno bogatom kulturnom baštinom. Od istorijskog Kartagine, čuvene po svojim antičkim ruševinama, do Medine u Tunisu – starog grada pod zaštitom UNESCO-a, gde možete lutati kroz uske uličice i istraživati zanatske radnje i šarmantne tržnice. Pustinja Sahara pruža priliku za avanturističke obilaske, dok su oaze poput Tozeura pravi raj za ljubitelje prirode.

Jedan od najposećenijih hotela ove godine, kojim su gosti izuzetno bili zadovoljni jeste Le Royal Hammamet 5* koji se nalazi u čuvenom turističkom mestu Yasmine Hammamet. Hotel nudi All Inclusive uslugu i ima sopstvenu peščanu plažu.

Druga lokacija, izuzetno popularna među turistima je deo u blizini prelepe marine Port el Kantaui. Tu se, na svega 500 m udaljenosti, nalazi hotel Barcelo Concorde Green Park Palace 5* iz svetski poznatog lanca hotela. Hotel je smešten na prelepoj peščanoj plaži, a usluga u hotelu je takođe All Inclusive.

Kome je želja da brzo sa aerodroma stigne do hotela i da lako i jednostavno ode do Susa u obilazak i šoping, predlažemo hotel Jaz Tour Khalef 5* https://www.1atravel.rs/putovanje/jaz-tour-khalef/ koji se nalazi na samom ulazu u grad, na sjajnoj lokaciji i može se pohvaliti sjajnom uslugom. I ovaj hotel ima svoju peščanu plažu i All Inclusive uslugu.