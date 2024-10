"Mi smo u dijalogu sa prosvetaru, ja sam u tom timu na čijem je čelu premijer (Miloš Vučević). Taj socijalni dijalog treba da traje. On podrazumeva i druge segmente - od njihove bezbednosti, uslova rada, oni su veoma zainteresovani i kako će svoja znanja prilagođavati potrebama deci", rekla je Đukić Dejanović, na otvaranju nove školske godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

"Mi smo došli do odnosa da je početna plata u prosveti 94 odsto prosečne plate na nivou Srbije. Očekuje se da se izjednače te dve sume i to je jedan od naših ciljeva za 2025. godinu. U ovom momentu nema finansijskih mogućnosti da to bude više od ovog", rekla je Dukić Dejanović, na primedbu prosvetnih sindikata da januarsko povećanje treba da bude više.